Футболист «РБ Лейпциг» Наби Кейта в июле 2018 года перейдет в «Ливерпуль»
МОСКВА, 29 авг —
Р-Спорт. Полузащитник немецкого «РБ Лейпциг» Наби Кейта в июле 2018 года станет игроком «Ливерпуля», сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
«Ливерпуль» во вторник объявил, что договорился с «Лейпцигом» и самим Кейта о будущем трансфере. Сумма перехода 22-летнего гвинейского полузащитника не разглашается, но, по сообщениям британских СМИ, она составит больше 48 миллионов фунтов.
«Я рад, что достигнута договоренность, которая позволит мне присоединиться к “Ливерпулю” следующим летом. Решив мое будущее, я теперь могу сосредоточиться на том, чтобы помочь “Лейпцигу” добиться больших успехов в этом сезоне», — сказал Кейта.
В минувшем сезоне «Лейпциг» занял второе место в чемпионате Германии. Кейта забил восемь голов в 31 матче бундеслиги.
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