Футболист «РБ Лейпциг» Наби Кейта в июле 2018 года перейдет в «Ливерпуль»

«Ливерпуль» во вторник объявил, что договорился с «Лейпцигом» и самим Кейта о будущем трансфере. Сумма перехода 22-летнего гвинейского полузащитника не разглашается, но, по сообщениям британских СМИ, она составит больше 48 миллионов фунтов.

«Я рад, что достигнута договоренность, которая позволит мне присоединиться к “Ливерпулю” следующим летом. Решив мое будущее, я теперь могу сосредоточиться на том, чтобы помочь “Лейпцигу” добиться больших успехов в этом сезоне», — сказал Кейта.

В минувшем сезоне «Лейпциг» занял второе место в чемпионате Германии. Кейта забил восемь голов в 31 матче бундеслиги.