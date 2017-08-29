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29 августа 2017, 11:03 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболист «РБ Лейпциг» Наби Кейта в июле 2018 года перейдет в «Ливерпуль»

МОСКВА, 29 авг — Р-Спорт. Полузащитник немецкого «РБ Лейпциг» Наби Кейта в июле 2018 года станет игроком «Ливерпуля», сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.

«Ливерпуль» во вторник объявил, что договорился с «Лейпцигом» и самим Кейта о будущем трансфере. Сумма перехода 22-летнего гвинейского полузащитника не разглашается, но, по сообщениям британских СМИ, она составит больше 48 миллионов фунтов.

«Я рад, что достигнута договоренность, которая позволит мне присоединиться к “Ливерпулю” следующим летом. Решив мое будущее, я теперь могу сосредоточиться на том, чтобы помочь “Лейпцигу” добиться больших успехов в этом сезоне», — сказал Кейта.

В минувшем сезоне «Лейпциг» занял второе место в чемпионате Германии. Кейта забил восемь голов в 31 матче бундеслиги.

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