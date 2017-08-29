Купленный за 105 миллионов евро новичок «Барселоны» затруднился почеканить мяч

Француз дважды набил мяч, после чего потерял над ним контроль. Затем Дембеле попытался сделать финт, который ему также не удался. В каталонский клуб нападающий перешел из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила 105 миллионов евро.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">"Dembele is better than Neymar" lol?? <a href="https://twitter.com/hashtag/Barca?src=hash">#Barca</a> <a href="https://t.co/WpvXU8UHJp">pic.twitter.com/WpvXU8UHJp</a></p>— Madridista (@Felixo1710) <a href="https://twitter.com/Felixo1710/status/902168046311276544">28 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>