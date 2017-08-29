Купленный за 105 миллионов евро новичок «Барселоны» затруднился почеканить мяч
Новичок «Барселоны» Усман Дембеле испытал проблемы с чеканкой во время официальной презентации на стадионе
сине-гранатовых «Камп Ноу». Видео размещено в Twitter пользователя Madridista.
Француз дважды набил мяч, после чего потерял над ним контроль. Затем Дембеле попытался сделать финт, который ему также не удался. В каталонский клуб нападающий перешел из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила 105 миллионов евро.
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