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29 августа 2017, 11:09 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Купленный за 105 миллионов евро новичок «Барселоны» затруднился почеканить мяч

Новичок «Барселоны» Усман Дембеле испытал проблемы с чеканкой во время официальной презентации на стадионе сине-гранатовых «Камп Ноу». Видео размещено в Twitter пользователя Madridista.

Француз дважды набил мяч, после чего потерял над ним контроль. Затем Дембеле попытался сделать финт, который ему также не удался. В каталонский клуб нападающий перешел из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила 105 миллионов евро.

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