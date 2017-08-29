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29 августа 2017, 9:37 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Михаил Бакаев уходит из «Кайрата» и продолжит карьеру в российской премьер-лиге

Полузащитник «Кайрата» Михаил Бакаев покидает алматинскую команду и продолжит карьеру в российской премьер-лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

30-летний воспитанник владикавказского футбола уже обговорил все условия личного соглашения с махачкалинским «Анжи» и готов уехать в Россию, в «Кайрате» ему также чинить препятствий не намерены. Трансфер согласован и должен быть оформлен до закрытия летнего трансферного окна. Будет ли выплачена за игрока какая-либо компенсация — неизвестно.

Михаил Бакаев перешел в «Кайрат» в 2014-м году вместе с другими россиянами Заурбеком Плиевым и Дмитрием Хомичем. Все трое тут же получили казахстанские паспорта и все это время не подпадали под понятие «легионер» или «воспитанник казахстанского футбола». Завоевав бронзовые медали чемпионата и выиграв Кубок Казахстана в составе алматинцев, Бакаев стал одним из ведущих игроков команды. Но в конце того сезона Бакаев, Плиев и Хомич были обвинены руководством клуба в сдаче матча «Астане». Несмотря на эти обвинения, Бакаев продолжил свою карьеру в «Кайрате» и за эти три с половиной года трижды завоевал серебряные медали, Кубок и Суперкубок Казахстана.

В текущем сезоне он появлялся на поле гораздо реже обычного и стал уступать конкуренцию за место в составе Исламбеку Куату. В его активе 17 матчей. До перехода в «Кайрат» Бакаев защищал цвета «Автодора», «Алании» и того самого «Анжи», в стан которого и возвращается. Также Бакаев привлекался в молодежную сборную России.

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