«Реал» завершил работу на трансферном рынке этим летом
«Реал» больше никого не купит в это трансферное окно, сообщает Marca.
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Видимо, что-то случилось...
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По мнению тренерского штаба во главе с Зинедином Зиданом, команде не требуются новички.
Этим летом мадридцы приобрели защитника Тео Эрнандеса и полузащитника Дани Себальоса, а покинули состав «сливочных» защитники Данилу, Фабиу Коэнтрау и Пепе, полузащитник Хамес Родригес и нападающий Альваро Мората.
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