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29 августа 2017, 1:11 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Реал» завершил работу на трансферном рынке этим летом

«Реал» больше никого не купит в это трансферное окно, сообщает Marca.

Реал больше никого не купит в это трансферное окно. Увеличить
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По мнению тренерского штаба во главе с Зинедином Зиданом, команде не требуются новички.

Этим летом мадридцы приобрели защитника Тео Эрнандеса и полузащитника Дани Себальоса, а покинули состав «сливочных» защитники Данилу, Фабиу Коэнтрау и Пепе, полузащитник Хамес Родригес и нападающий Альваро Мората.

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«Валенсия» опровергла приписываемые Кондогбиа слова о Месси и Роналду

«Валенсия» опровергла приписываемые Кондогбиа слова о Месси и Роналду

«Валенсия» опровергла появившуюся в каталонских СМИ новость, в которой говорилось, что полузащитник «Валенсии» Жоффрей Кондогбиа после выездного матча второго тура чемпионата Испании с «Реалом» (2:2) назвал форварда «Барселоны» Лионеля Месси лучшим игроком мира после вопроса журналиста о нападающем мадридцев Криштиану Роналду.
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