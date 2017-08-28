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28 августа 2017, 23:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Монако» отказался продавать Лемара «Ливерпулю» за € 70 млн

«Монако» отклонил второе предложение «Ливерпуля» по полузащитнику Тома Лемару.

Монако отклонил второе предложение Ливерпуля по полузащитнику Тома <span class=error>Лемару</span>. Увеличить
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Мерсисайдцы предлагали за 21-летнего футболиста £ 64,8 млн (€ 70 млн), но монегаски ответили отказом, так как не планируют расставаться с Лемаром в летнее трансферное окно, информирует Sky Sports.

В прошлом сезоне французской Лиги 1 хавбек принял участие в 34 матчах, забил 9 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт полузащитника с «Монако» действует до лета 2020 года.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к 21-летнему футболисту со стороны «Арсенала». Однако французский клуб отказался продать Лемара за € 50 млн.

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