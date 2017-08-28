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28 августа 2017, 23:49 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Барселона»: Иньеста не перейдет в «Ювентус», то же самое касается Месси

Член трансферной комиссии «Барселоны» Ариедо Брайда прокомментировал слухи вокруг лидеров каталонского клуба.

Член трансферной комиссии Барселоны <span class=error>Ариедо</span> <span class=error>Брайда</span> прокомментировал слухи вокруг лидеров каталонского клуба. Увеличить
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Ранее сообщалось, что Андрес Иньеста может перейти в «Ювентус», а Лионель Месси отравиться в «Манчестер Сити». Оба игрока недовольны трансферной политикой клуба.

«Иньеста в “Ювентусе”? Нет. Наши игроки не продаются. То же самое касается Месси. Он — настоящий профессионал и всем сердцем любит “Барселону”. Конечно, футбол непредсказуем, но я думаю, что Лионель останется», — цитирует представителя клуба интернет-портал Goal.

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Новости Зарубежного футбола

«Валенсия» опровергла приписываемые Кондогбиа слова о Месси и Роналду

«Валенсия» опровергла приписываемые Кондогбиа слова о Месси и Роналду

«Валенсия» опровергла появившуюся в каталонских СМИ новость, в которой говорилось, что полузащитник «Валенсии» Жоффрей Кондогбиа после выездного матча второго тура чемпионата Испании с «Реалом» (2:2) назвал форварда «Барселоны» Лионеля Месси лучшим игроком мира после вопроса журналиста о нападающем мадридцев Криштиану Роналду.
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