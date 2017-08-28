«Барселона»: Иньеста не перейдет в «Ювентус», то же самое касается Месси

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Ранее сообщалось, что Андрес Иньеста может перейти в «Ювентус», а Лионель Месси отравиться в «Манчестер Сити». Оба игрока недовольны трансферной политикой клуба.