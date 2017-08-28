В «Арсенале» опровергли информацию о запросе Алексиса Санчеса на трансфер
Форвард Алексис Санчес не планирует покидать «Арсенал» этим летом.
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В лондонском клубе опровергли информацию, согласно которой Алексис подал запрос на трансфер, информирует журналист The Independent Джек
Ранее в СМИ появилась информация, что Алексис может перебраться в «ПСЖ». Контракт футболиста с «Арсеналом» истекает летом 2018 года, и в случае, если лондонскому клубу не удастся его продлить, чилиец сможет покинуть команду бесплатно на правах свободного агента.
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