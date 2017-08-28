«Валенсия» опровергла приписываемые Кондогбиа слова о Месси и Роналду
«Валенсия» опровергла появившуюся в каталонских СМИ новость, в которой говорилось, что полузащитник «Валенсии» Жоффрей Кондогбиа после выездного матча второго тура чемпионата Испании с «Реалом» (2:2) назвал форварда «Барселоны» Лионеля Месси лучшим игроком мира после вопроса журналиста о нападающем мадридцев Криштиану Роналду.
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«Клуб хочет полностью опровергнуть некоторые заявления, ложно приписываемые Кондогбиа, в которых он якобы говорил о Лионеле Месси», — говорится в официальном заявлении «Валенсии».
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