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28 августа 2017, 21:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Валенсия» опровергла приписываемые Кондогбиа слова о Месси и Роналду

«Валенсия» опровергла появившуюся в каталонских СМИ новость, в которой говорилось, что полузащитник «Валенсии» Жоффрей Кондогбиа после выездного матча второго тура чемпионата Испании с «Реалом» (2:2) назвал форварда «Барселоны» Лионеля Месси лучшим игроком мира после вопроса журналиста о нападающем мадридцев Криштиану Роналду.

Валенсия опровергла появившуюся в каталонских СМИ новость в которой говорилось что полузащитник Валенсии <span class=error>Жоффрей</span> Кондогбиа после выездного матча второго тура чемпионата Испании с Реалом (2:2) назвал форварда Барселоны <span class=error>Лионеля</span> <span class=error>Месси</span> лучшим игроком мира после вопроса журналиста о нападающем <span class=error>мадридцев</span> <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span>. Увеличить
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«Клуб хочет полностью опровергнуть некоторые заявления, ложно приписываемые Кондогбиа, в которых он якобы говорил о Лионеле Месси», — говорится в официальном заявлении «Валенсии».

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