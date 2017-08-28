Футболистки «БИИК-Казыгурта» разгромили клуб из Венгрии и вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Мини-турнир проходил в Венгрии. В нем вместе с шымкентским «БИИК-Казыгуртом» участвовали местный клуб МТК, португальский «Спортинг» из Лиссабона и клуб «Хайвалия» из Косово.

В первом туре «БИИК-Казыгурт» со счетом 2:1 обыграл «Спортинг», во втором победил «Хайвалию» — 1:0, а сегодня, 28 августа, разгромил МТК — 3:0. Счет на 38-й открыла нигерийка Чинвенду Ихезуо, на 48-й отличилась грузинка Гульнара Габелия, а окончательный результат на 52-й установила еще одна нигерийская легионерка шымкентцев Черите Адуле.

Таким образом, «БИИК-Казыгурт» набрал девять очков в трех матчах и на три балла опередил «Спортинг». Шымкентский клуб вышел в 1/16 финала.

В прошлом сезоне «БИИК-Казыгурт» стал самым титулованным казахстанским клубом в женской Лиге чемпионов. Шымкентская команда дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив лишь французскому ПСЖ (0:3, 1:4), который затем добрался до финала.