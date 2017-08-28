«В девять лет это был готовый уличный боец». Всё о Марко Асенсио

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Цитата Анкета

Родился в семье испанца и голландки.

Чемпион мира в составе сборной Испании до 19 лет.

Сумма отступных в текущем контракте Асенсио: 350 млн евро.

щё ни разу не забивал за взрослую сборную Испании.

«Я никогда не видел, чтобы ребёнок делал с мячом такие вещи. А ведь я видел немало талантливых детей. В девять лет Марко был сложившимся уличным футболистом, бойцом. Он играл с ребятами в два раза старше и не подавал им мячи. Наоборот, большие парни играли на него». Так говорит Клементе Марин — скаут, которого испанский «Гугл» находит исключительно в привязке к Асенсио. Неудивительно, ведь именно Марин привёл парня в академию «Мальорки» и показал дорогу к большому футболу.

Он родился на Мальорке в смешанной семье: отец — испанец, мать — голландка. Когда мальчику было четыре года, матери не стало. В семь лет он начал играть в местной школе «Плажес де Калвиа», которая расположилась даже не в городе Пальма, а в живописном пригороде.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWryv3Cjfln/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Empezamos con fuerza la nueva temporada!!! 1er entrenamiento del tercera division!! #MareaNaranja ⚽️⚽️⚽️??????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от CF Playas de Calviá (@cfplayasdecalvia) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-18T10:17:42+00:00">Июл 18 2017 в 3:17 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Через три года Марко оказался в академии «Мальорки». Именно там он стал широко известен в среде профессиональных селекционеров. В 17 лет провёл первый полувзрослый сезон: играл и за дубль, и за основу «Мальорки». Летом 2014 года за молодым вингером следили многие клубы, вопрос был в цене. Команда с Балеарских островов требовала за игрока больше четырёх млн евро разовым платежом и хотела после этого оставить его у себя ещё на сезон в аренде.

Среди тех, кто интересовался Асенсио, была и «Барселона». По информации портала Sport.es, каталонцы были настолько близки к его подписанию, что парень даже поехал в Кастельдефельс выбирать себе жильё. Но в последний момент сделка сорвалась. «Барса» давала 4,5 млн евро несколькими траншами, «Мальорка» была согласна на меньшее — но сразу. И тут возник «Реал». 3,9 млн евро и аренда в «Мальорке» ещё на сезон — это всех устроило. Тот сезон стал прорывом.

Под руководством Валерия Карпина Асенсио в первом матче отдал голевой пас, через игру отдал ещё один, а потом забил в двух матчах подряд. У Карпина он поиграл под нападающим и на обоих флангах атаки, «Мальорка» играла в оборонительный футбол с быстрыми атаками, и Асенсио идеально вписался в схему. Летом он поехал на чемпионат мира до 19 лет в составе сборной Испании. И выиграл его, получив приз «самому ценному игроку турнира». В Мадриде его уже ждал Рафа Бенитес. А в «Твиттере» восхищался Гути.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Increíble <a href="https://twitter.com/marcoasensio10">@marcoasensio10</a> vaya pedazo de pase.</p>— GUTI (@GUTY14HAZ) <a href="https://twitter.com/GUTY14HAZ/status/622852377553596416">19 июля 2015 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Марко Асенсио, это невероятно!»

18-летний Асенсио с чемпионата мира сразу отправился на предсезонную подготовку с основой «Реала»: это график взрослого футболиста топ-уровня. Но Бенитес не мог гарантировать ему практику по ходу сезона и 20 августа отдал в аренду в «Эспаньол». Так Марко снова оказался в Каталонии, поблизости от дома в Кастельдефельсе.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:55.23148148148148% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BIDKZ9SBAxt/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Hoy hace un año de un día inolvidable, grandes recuerdos de cuando fuimos campeones de Europa. ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Marco Asensio (@marcoasensio10) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-07-19T16:16:03+00:00">Июл 19 2016 в 9:16 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В «Эспаньоле» он отыграл в основе весь сезон. 34 матча на всех позициях в группе атаки и 13 голевых передач. По количеству ассистов Асенсио опередил Неймара, Роналду и уступил всего троим в Примере: Месси, Суаресу и Коке. Наконец, прошлым летом он снова вернулся в «Реал» и на этот раз остался в команде. Дальнейшее известно более-менее всем.

В Лиге чемпионов он всего раз вышел в старте и набрал в турнире в общей сложности 255 сыгранных минут — этого хватило для трёх голов и ассиста. Перфекционист и любитель симметрии, Марко положил по три гола в каждом турнире, в котором принял участие. Потом забил в Суперкубке Европы. Потом утопил «Барселону» в Суперкубке Испании. Прямо сейчас он тащит «Реал», дублем увёл команду от поражения от «Валенсии» и заодно сделал личное одолжение Кариму Бензема, которого проклинают болельщики «Реала» по всему миру и на всех языках.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="rtl">Cartoon : <a href="https://twitter.com/hashtag/Asensio?src=hash">#Asensio</a> fixes <a href="https://twitter.com/hashtag/Benzema?src=hash">#Benzema</a> 's mistakes .<br>كاريكاتير: <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88?src=hash">#اسينسيو</a> يصلح أخطاء <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A7?src=hash">#بنزيما</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/RealMadridvsValencia?src=hash">#RealMadridvsValencia</a> <a href="https://t.co/A5yGYw6CXs">pic.twitter.com/A5yGYw6CXs</a></p>— كاريكاتيرات اليزيدي (@FootyToonz) <a href="https://twitter.com/FootyToonz/status/902090013902438402">28 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Известный в Испании спортивный юрист Тони Рока, который ведёт дела «Мальорки», весной говорил: клуб продешевил, продав его так рано. Сейчас он стоит 50 млн евро. Бедный Тони. «Реал» оценивает Асенсио чуть дороже. Фиксированная сумма выкупа (она же клаусула) составляет 350 млн.

Напомню, что у Неймара в «Барсе» клаусула составляла 222 млн. Но Флорентино Перес хочет переписать контракт, который был и так недавно перезаключён. Причина: надо сделать сумму отступных ещё больше! Неделю назад стало известно, что «Реал» собирается сделать Асенсио предложение с увеличением зарплаты, а также увеличением клаусулы — до 500 млн евро. Звучит безумно, но пример Неймара показывает, что всё может измениться очень быстро. Кажется, президент «Реала» строит долгосрочные планы.