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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30823628/
28 августа 2017, 20:07 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Стив Макларен вошел в тренерский штаб соперника «Астаны»

Бывший наставник сборной Англии Стив Макларен будет работать в тренерском штабе «Маккаби» (Тель-Авив), который является соперником «Астаны» по группе А Лиги Европы, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Стив Макларен работал со сборной Англией в 2006—2007 годы. Отметился тем, что не сумел вывести англичан на ЕВРО-2008, уступив вакантное место сборной России, где в то время выступали полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин и экс-защитник «Алтая» Денис Колодин.

Напомним, что «Астана» выступит в группе А Лиги Европы с «Маккаби». На «Астана Арене» матч состоится 19 октября, а 3 ноября пройдет игра в Тель-Авиве.

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