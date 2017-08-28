Стив Макларен вошел в тренерский штаб соперника «Астаны»
Бывший наставник сборной Англии Стив Макларен будет работать в тренерском штабе «Маккаби» (Тель-Авив), который является соперником «Астаны» по группе А Лиги Европы, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Стив Макларен работал со сборной Англией в 2006—2007 годы. Отметился тем, что не сумел вывести англичан на ЕВРО-2008, уступив вакантное место сборной России, где в то время выступали полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин и
Напомним, что «Астана» выступит в группе А Лиги Европы с «Маккаби». На «Астана Арене» матч состоится 19 октября, а 3 ноября пройдет игра в
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