«Челси» договорился с «Арсеналом» о переходе Окслейда-Чемберлена за £ 35 млн
«Челси» договорился с «Арсеналом» о переходе полузащитника Алекса
Окслейда-Чемберлена.
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24-летний футболист перейдёт в команду Антонио Конте за £ 35 млн (€ 38 млн), утверждает
Сообщается, что медицинское обследование для «Челси»
Ранее хавбек отклонил предложение «Арсенала» о новом контракте, по условиям которого его заработная плата составляла бы £ 180 тыс. в неделю.
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