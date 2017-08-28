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28 августа 2017, 19:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» договорился с «Арсеналом» о переходе Окслейда-Чемберлена за £ 35 млн

«Челси» договорился с «Арсеналом» о переходе полузащитника Алекса Окслейда-Чемберлена.

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24-летний футболист перейдёт в команду Антонио Конте за £ 35 млн (€ 38 млн), утверждает интернет-портал Sky Sports.

Сообщается, что медицинское обследование для «Челси» Окслейд-Чемберлен пройдёт на тренировочной базе сборной Англии, в расположении которой он сейчас находится.

Ранее хавбек отклонил предложение «Арсенала» о новом контракте, по условиям которого его заработная плата составляла бы £ 180 тыс. в неделю.

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