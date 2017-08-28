Жулиано: В Турции больше техничных игроков, чем в России

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Бразильский футболист подписал контракт, рассчитанный на четыре года.

«Я надеюсь сделать шаг вперёд в карьере. Из того, что я видел, в Турции больше техничных игроков, чем в России, потому что там много контактной борьбы и единоборств.

Я в «Фенербахче» уже две недели, пока провёл только одну игру, но я счастлив и взволнован. Чемпионат в Турции сильный, со многими известными командами и игроками, — цитирует игрока Globo.