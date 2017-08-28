Жулиано: В Турции больше техничных игроков, чем в России
Полузащитник Жулиано, который в августе перешёл из «Зенита» в «Фенербахче», сравнил РФПЛ с чемпионатом Турции.
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Бразильский футболист подписал контракт, рассчитанный на четыре года.
«Я надеюсь сделать шаг вперёд в карьере. Из того, что я видел, в Турции больше техничных игроков, чем в России, потому что там много контактной борьбы и единоборств.
Я в «Фенербахче» уже две недели, пока провёл только одну игру, но я счастлив и взволнован. Чемпионат в Турции сильный, со многими известными командами и игроками, — цитирует игрока Globo.
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