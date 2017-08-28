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28 августа 2017, 18:44 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

СМИ: Коутинью на этой неделе перейдет в «Барселону»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутинью до закрытия летнего трансферного окна станет игроком «Барселоны», сообщает beIN Sports.

Полузащитник Ливерпуля Филиппе <span class=error>Коутинью</span> до закрытия летнего трансферного окна станет игроком Барселоны. Увеличить
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Сумма сделки составит 160 миллионов евро.

Ранее стало известно о том, что «Ливерпуль» поставил крайние сроки по трансферу 25-летнего бразильца — 28 августа. Коутинью попросил руководство клуба не включать его в заявку на групповой турнир Лиги чемпионов.

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