Митрюшкин вошёл в символическую сборную 6-го тура чемпионата Швейцарии
Российский вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин вошёл в символическую сборную 6-го тура чемпионата Швейцарии по версии издания Blick.
В матче 6-го тура «Сьон» со счётом 1:1 сыграл вничью с «Базелем», а Митрюшкин провёл на поле все 90 минут.
В шести турах швейцарской Суперлиги Митрюшкин пропустил шесть голов. Российский голкипер попал в символическую сборную чемпионата по итогам тура в четвёртый раз в сезоне. «Сьон» (8 очков) располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Швейцарии.
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