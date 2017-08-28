Митрюшкин вошёл в символическую сборную 6-го тура чемпионата Швейцарии

В матче 6-го тура «Сьон» со счётом 1:1 сыграл вничью с «Базелем», а Митрюшкин провёл на поле все 90 минут.



В шести турах швейцарской Суперлиги Митрюшкин пропустил шесть голов. Российский голкипер попал в символическую сборную чемпионата по итогам тура в четвёртый раз в сезоне. «Сьон» (8 очков) располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Швейцарии.