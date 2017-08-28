Футболист киевского «Динамо» Ярмоленко перешел в дортмундскую «Боруссию»
ТАСС, 28 августа. Нападающий киевского футбольного клуба «Динамо» Андрей Ярмоленко стал игроком дортмундской «Боруссии». Об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
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Сумма трансфера не оглашается, по данным СМИ она составила €25 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.
«Я очень благодарен “Динамо” за осуществление мечты, мне предоставили возможность перейти в большой европейский клуб. Я буду работать на каждой тренировке, чтобы помочь “Боруссии” в достижении высоких целей», — сказал 27-летний футболист.
Ярмоленко является трехкратным чемпионом Украины и двукратным обладателем Кубка Украины. В прошедшем сезоне нападающий провел 36 матчей за клуб, в которых забил 19 голов. Также в активе Ярмоленко 29 голов в 69 матчах за сборную Украины.
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