Футболист киевского «Динамо» Ярмоленко перешел в дортмундскую «Боруссию»

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Сумма трансфера не оглашается, по данным СМИ она составила €25 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

«Я очень благодарен “Динамо” за осуществление мечты, мне предоставили возможность перейти в большой европейский клуб. Я буду работать на каждой тренировке, чтобы помочь “Боруссии” в достижении высоких целей», — сказал 27-летний футболист.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="de" dir="ltr">? Vorgestellt: Neuzugang Andrey <a href="https://twitter.com/hashtag/Yarmolenko?src=hash">#Yarmolenko</a>! <a href="https://t.co/NeqdX66c2Q">pic.twitter.com/NeqdX66c2Q</a></p>— Borussia Dortmund (@BVB) <a href="https://twitter.com/BVB/status/902188510597324800">28 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ярмоленко является трехкратным чемпионом Украины и двукратным обладателем Кубка Украины. В прошедшем сезоне нападающий провел 36 матчей за клуб, в которых забил 19 голов. Также в активе Ярмоленко 29 голов в 69 матчах за сборную Украины.