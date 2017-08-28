Экс-нападающий «Атырау» забил пять голов в одном матче

Бывший нападающий «Атырау» Сильвано Комвалиус, выступающий сейчас за «Бали Юнайтед», оформил пента-трик в матче 21-го тура чемпионата Индонезии против «Митра Кукары», передает корреспондент Vesti.kz.

Голландский форвард забил пять голов, отличившись на третьей, 21-й, 76-й, 79-й и 88-й минутах, а его команда одержала разгромную победу на своем поле — 6:1. У «Митра Кукары» полный матч провел малийский хавбек Мохаммед Сиссоко, который выступал за «Валенсию», «Ливерпуль», «Ювентус», ПСЖ, «Фиорентину» и «Леванте».

Теперь на счету Комвалиуса 22 гола в 21-м матче. Он занимает первое место в списке лучших бомбардиров, опережая на девять мячей нигерийского форварда «Мадуры Юнайтед» Питера Одевмингие, известного по выступлениям за московский «Локомотив», «Лилль», «Вест Бромвич» и «Кардифф Сити». С 41 очком «Бали Юнайтед» идет на первом месте, опережая «Баянкуру» на один балл, а «Митра Кукара» занимает восьмую строчку из 18 команд.

В чемпионате Индонезии играют еще два бывших игрока казахстанские клубы: узбекистанский нападающий ПСМ Павел Пурышкин до 5 августа выступал за «Каспий» в первой лиге, где также защищал цвета алматинского ЦСКА, «Астаны-1964», семейского «Спартака» и «Ак Булака», а черногорский полузащитник «Персибы» Владимир Вуйович в 2011 году провел 11 матчей за «Восток» в казахстанской премьер-лиге.

В одном сезоне с Вуйовичем в Казахстане играл и Комвалиус, который отметился всего одним голом в 15 матчах за «Атырау». 30-летний воспитанник «Аякса» за карьеру поменял 12 клубов из Голландии, Мальты, Шотландии, Кувейта, Китая, Германии и Украины.