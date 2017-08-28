Испанский вариант

Некоторые отечественные специалисты считают, что такие кардинальные перемены переживших их дружинам положительных результатов не принесли. Однако, необходимо отметить, в ситуации с «Кайратом» подобные утверждения отнюдь не кажутся бесспорно правильными.



Когда на смену Кахаберу Цхададзе пришел тренировавший до последнего времени сборную Казахстана U-17 Карлос Алос Феррер, мало кто из поклонников алматинского клуба воспринял эту новость с энтузиазмом. На самом деле, назначение испанца, работавшего прежде лишь с молодежью (непродолжительный польский опыт — не в счет), на пост главного тренера такой команды, как «Кайрат», чей состав изобилует по казахстанским меркам «звездами», и перед которой традиционно ставятся в последние сезоны только максимальные задачи, внушало определенные опасения.



Но оказалось, что самого пиренейца громкие имена в рядах вверенной ему дружины отнюдь не смущают. С первых же дней работы в алматинском клубе Карлос начал выстраивать игру команды по собственному разумению. И оказалось вдруг, что главные принципы игровой философии Феррера вполне совпадает с настроениями и способностями большинства его новых подопечных.



Кахабер Цхададзе, отдадим должное этому специалисту, умело выезжал на игроках высокого уровня, которые у «Кайрате», бесспорно, имеются, и которые тянули за собой остальных. При этом грузинский коуч в определенный момент раз и навсегда отказался от каких-либо перемен в тактических построениях возглавляемой им команды, уверовав, что с такими исполнителями все и так пойдет по накатанной. В итоге, по большому счету, «Кайрат» превратился при нем в некую копию команды Владимира Вайсса (или Бориса Китки?..). Не сказать, что это было плохое подобие прежней дружины — но и вряд ли превосходящее, в целом, оригинал.



Феррер, судя по всему, с самого старта намерен был идти совсем другим путем. Он уже показал и своим футболистам, и болельщикам, что теперь изначальная тактическая схема игры команды на старте поединка — отнюдь не догма, и по ходу встречи как расстановка игроков, так и игровая модель вполне могут заметно меняться. Причем — неоднократно. Что самое важное, — тактическая гибкость, привнесенная в игру алматинцев испанцем, вполне дает результат.



После того, как главным тренером «Кайрата» был официально назначен Феррер, дружина из южной столицы победила во всех четырех проведенных ею матчах в рамках турнира КПЛ-2017. В трех из них — на выезде. В 4 поединках кайратовцы забили 7 мячей, пропустили 2. Да, прежде они поражали цель чаще. Но и в свои ворота мячей получали заметно больше! И того самого прагматизма и рационализма, привнесенного в игру алматинцев их испанским наставником, возможно, и не хватало до сих пор «Кайрату», чтобы всерьез оспорить «золото» чемпионата Казахстана у «Астаны».



Еще один момент — стратегия выступления команды в долгосрочном соревновании. При всем уважении к Кахаберу Цхададзе, — ну, ни разу он не стратег. Умело настраиваясь на матчи конкретно со столичной дружиной и имея в них даже перевес над грозным соперником, алматинцы все равно уступали в итоге подопечным Станимира Стоилова на длинной дистанции турнира. Грузинский специалист делал всю ставку только на одну лишь обойму игроков, которая успешно «расстреливалась» еще до наступления поры решающих боев.



Карлос Алос Феррер молодых и неизвестных никому футболистов вводить в основной состав не боится. Будучи специалистом по молодежи, он, думается, выбирает этих исполнителей явно не наобум. И параллельно демонстрирует «звездам», что место в старте не зарезервировано ни за кем. Что в условиях смены вектора развития ФК «Кайрат» особенно актуально.



Конечно, итоги работы испанца с алматинской командой в 2017 году подводить еще слишком рано. Однако первые ее итоги, надо сказать, обнадеживают. И вызывают еще больший интерес к тому, что будет с «Кайратом» дальше.