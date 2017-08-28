Гвардиола не считает АПЛ самым сложным чемпионатом
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не считает английский чемпионат самым сложным.
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В интервью Mirror испанский специалист поделился своим мнением.
«Я знаю, что вам нравится слышать — чемпионат Англии самый сложный. Конечно,
В последние десятилетия все испанские команды выступают в Лиге чемпионов и Лиге Европы, «Севилья» трижды выиграла Лигу Европы.
Когда пять английских команд дойдут до последних раундов Лиги чемпионов, тогда можно будет говорить, что это тяжёлый чемпионат. Нужно сделать этот шаг, — сказал Гвардиола.
Англию на групповом этапе Лиги чемпионов представят «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», и «Тоттенхэм Хотспур».
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