Гвардиола не считает АПЛ самым сложным чемпионатом

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В интервью Mirror испанский специалист поделился своим мнением.

«Я знаю, что вам нравится слышать — чемпионат Англии самый сложный. Конечно, Премьер-лига — это жёсткий чемпионат, но я бы не сказал, что ехать и играть на «Сантьяго Бернабеу», «Камп Ноу» или встречаться с «Атлетиком» и «Севильей» легко.

В последние десятилетия все испанские команды выступают в Лиге чемпионов и Лиге Европы, «Севилья» трижды выиграла Лигу Европы.

Когда пять английских команд дойдут до последних раундов Лиги чемпионов, тогда можно будет говорить, что это тяжёлый чемпионат. Нужно сделать этот шаг, — сказал Гвардиола.

Англию на групповом этапе Лиги чемпионов представят «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», и «Тоттенхэм Хотспур».