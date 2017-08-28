СМИ: «Боруссия» планирует приобрести Ярмоленко на замену Дембеле
МОСКВА, 28 авг —
Р-Спорт. Дортмундская «Боруссия» планирует приобрести нападающего киевского «Динамо» украинца Андрея Ярмоленко на замену Усману Дембеле, ушедшего в «Барселону», сообщает Kicker.
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Дембеле 25 августа перешел из «Боруссии» в «Барселону». Сумма трансфера составила 105 миллионов евро.
«Боруссия» после ухода французского форварда решила обратиться к кандидатуре Ярмоленко, которого уже дважды пыталась приобрести ранее.
В минувшем сезоне 27-летний украинец забил 19 голов в 36 матчах за «Динамо». В нынешнем сезоне на счету Ярмоленко четыре забитых мяча в девяти встречах. За сборную Украины он сыграл 69 матчей и отметился 29 голами.
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