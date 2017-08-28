Дубль Асенсио помог «Реалу» добиться ничьей в матче с «Валенсией»
В матче второго тура чемпионата Испании «Реал» принимал на своё поле «Валенсию».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 2:2.
В составе мадридской команды дубль оформил Марко Асенсио, который забил свой второй мяч уже на 83-й минуте. За «Валенсию» голы забивали Карлос Солер и новичок команды Жоффрей Кондогбиа.
Обе команды после побед в первом туре потеряли первые очки в новом сезоне чемпионата Испании. В следующем третьем туре «сливочные» примут на своём поле «Леванте», а «летучие мыши» сыграют на своём стадионе с мадридским «Атлетико». Обе встречи состоятся 9 сентября.
Главные тренеры
|Зинедин Зидан
|Марселино Гарсия Тораль
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|3
|13
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter