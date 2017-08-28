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28 августа 2017, 1:16 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дубль Асенсио помог «Реалу» добиться ничьей в матче с «Валенсией»

В матче второго тура чемпионата Испании «Реал» принимал на своё поле «Валенсию».

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Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 2:2.

В составе мадридской команды дубль оформил Марко Асенсио, который забил свой второй мяч уже на 83-й минуте. За «Валенсию» голы забивали Карлос Солер и новичок команды Жоффрей Кондогбиа.

Обе команды после побед в первом туре потеряли первые очки в новом сезоне чемпионата Испании. В следующем третьем туре «сливочные» примут на своём поле «Леванте», а «летучие мыши» сыграют на своём стадионе с мадридским «Атлетико». Обе встречи состоятся 9 сентября.

27.08.2017 23:15 основной раунд: 2-й тур Santiago Bernabeu
Реал 2:2 Валенсия
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Зинедин Зидан Марселино Гарсия Тораль
Голы
10′ Марко Асенсио 20
83′ Марко Асенсио 20
18 Карлос Солер (Т. Лато) 18′
  Жоффре Кондогбья (М. Родриго) 77′
Составы
Кейлор Навас 1
72′ Даниэль Карвахаль 2
Виейра да Силва Марселу 12
53′ Фернандес Иглесиас Начо 6
61′ Каземиру 14
Лука Модрич 10
Карим Бензема 9
Марко Асенсио 20
84′ Тони Кроос 8
Борха Майораль 21
45′ Франсиско Роман Иско 22
Матео Ковачич 23
74′ Гарет Бэйл 11
Лукас Васкес 17
13 Норберту Мурара Нету
3 Рубен Везу
4 Джейсон Мурильо
18 Карлос Солер 84′
14 Хосе Гайя
10 Даниэль Парехо 66′
16 Жоффре Кондогбья
9 Симоне Дзадза 90+2′
21 Мартин Монтойя 75′ 49′
30 Начо Видаль
26 Тони Лато 83′
31 Начо Хиль
19 Морено Родриго 88′ 81′
22 Санти Мина
Статистика
3 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 3
13 Угловые 4
12 Фолы 12
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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