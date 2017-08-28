Дубль Асенсио помог «Реалу» добиться ничьей в матче с «Валенсией»

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Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 2:2.

В составе мадридской команды дубль оформил Марко Асенсио, который забил свой второй мяч уже на 83-й минуте. За «Валенсию» голы забивали Карлос Солер и новичок команды Жоффрей Кондогбиа.

Обе команды после побед в первом туре потеряли первые очки в новом сезоне чемпионата Испании. В следующем третьем туре «сливочные» примут на своём поле «Леванте», а «летучие мыши» сыграют на своём стадионе с мадридским «Атлетико». Обе встречи состоятся 9 сентября.