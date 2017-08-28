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28 августа 2017, 1:09 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Порту» обыграли «Брагу» в чемпионате Португалии

«Порту» обыграл «Брагу» в матче 4-го тура чемпионата Португалии по футболу.

Порту обыграл Брагу в матче 4-го тура чемпионата Португалии по футболу. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «Браги», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, победу которым принес гол Хесуса Короны (7-я минута).

«Порту» с 12 очками делит лидерство в чемпионате со «Спортингом», «Брага» с 6 очками — на 7-м месте.

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