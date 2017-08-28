«Фенербахче» с Нойштедтером в составе одержал первую победу в чемпионате Турции
В матче третьего тура чемпионата Турции «Генчлербирлиги» принимал на своём поле «Фенербахче».
Встреча проходила на стадионе «Анкара 19 Майис» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В составе победителей отличился Озан Туфан, а ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник «Генчлербирлиги» Халиль Пехливан. За хозяев единственный гол забил Ахмет Огюз. «Генчлербирлиги» заканчивал встречу вдевятером после удалений игроков на 42-й и 85-й минутах соответственно.
За «Фенербахче» полный матч провёл защитник Роман Нойштедтер, который был вызван в состав сборной России на предстоящий сбор в Новогорске. В составе команды на поле также выходили известные по выступлению в РФПЛ защитник Мартин Шкртел, а также полузащитники Матьё Вальбуэна и Виктор Жулиано.
«Фенербахче» (5 очков) одержал первую победу в новом сезоне чемпионата Турции и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Генчлербирлиги» (1) располагается на последней 18-й строчке.
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