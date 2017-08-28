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28 августа 2017, 0:30 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Монако» без Мбаппе разгромил «Марсель» в матче чемпионата Франции

ТАСС, 27 августа. «Монако» победил «Марсель» со счетом 6:1 в домашнем матче четвертого тура чемпионата Франции по футболу.

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Голы забили Камил Глик (2-я минута), Радамель Фалькао (20, с пенальти; 34), Адама Дьякаби (45), Джибриль Сидибе (68) и Фабиньо (79, с пенальти). У «Марселя» отличился Реми Кабелла (75).

Фалькао забил седьмой мяч в четырех стартовых матчах чемпионата Франции и возглавляет список бомбардиров. Еще один нападающий «Монако» Килиан Мбаппе попал в заявку на игру, но на поле не появился. Ранее французская газета L’Equipe сообщала, что ПСЖ арендует футболиста с правом выкупа за €180 млн, а в понедельник игрок пройдет медосмотр в парижском клубе.

«Монако» набрал 12 очков и идет на втором месте в чемпионате Франции. «Марсель» занимает шестую строчку (7).

В других матчах воскресенья «Генгам» победил «Страсбур» (2:0), «Анже» сыграл вничью с «Лиллем» (1:1).

В следующем туре «Монако» в гостях сыграет с «Ниццей», «Марсель» проведет домашний матч против «Ренна». Оба матча пройдут 9 сентября.

27.08.2017 22:00 основной раунд: 4-й тур Stade Louis II
Монако 6:1 Марсель
Первый тайм: 4:0
Главные тренеры
Леонарду Жардим Руди Гарсия
Голы
2′ Камиль Глик 25
20′ Радамель Фалькао 9
34′ Радамель Фалькао 9
45′ Адама Диакаби 15
68′ Джибриль Сидибе 19
79′ Фабинью 2
7 Реми Кабелла 75′
Составы
Даниэль Субашич 1
56′ Фабинью 2
Жемерсон 5
Марко ди Оливейра Жорже 6
28′ Камиль Глик 25
Жоау Моутинью 8
Маркуш Лопеш 20
Тома Лемар 27
80′ Джибриль Сидибе 19
Альмами Туре 38
78′ Радамель Фалькао 9
Гвидо Каррильо 11
62′ Адама Диакаби 15
Юри Тилеманс 17
30 Стив Манданда
2 Хироки Сакаи
6 Жорже Пиреш Роланду
15 Томаш Губочан 43′
13 Грегори Сертик
19 Луиз Густаву 34′
26 Флориан Товен
28 Валер Жермен
3 Матеус Маседу Дориа 45′
7 Реми Кабелла
18 Жордан Амави 45′
27 Максим Лопес
8 Морган Сансон 77′ 4′
29 Андре-Франк Замбо
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 10
8 Удары в створ 3
1 Угловые 1
11 Фолы 14
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Новости Зарубежного футбола

СМИ: ПСЖ арендует футболиста «Монако» Мбаппе с правом выкупа за €180 млн

СМИ: ПСЖ арендует футболиста «Монако» Мбаппе с правом выкупа за €180 млн

ТАСС, 27 августа. Французский футбольный клуб «Пари-Сен- Жермен» достиг договоренности об аренде нападающего «Монако» Килиана Мбаппе с правом выкупа за €180 млн. Об этом сообщает французская газета L’Equipe.
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