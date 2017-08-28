«Монако» без Мбаппе разгромил «Марсель» в матче чемпионата Франции

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Голы забили Камил Глик (2-я минута), Радамель Фалькао (20, с пенальти; 34), Адама Дьякаби (45), Джибриль Сидибе (68) и Фабиньо (79, с пенальти). У «Марселя» отличился Реми Кабелла (75).

Фалькао забил седьмой мяч в четырех стартовых матчах чемпионата Франции и возглавляет список бомбардиров. Еще один нападающий «Монако» Килиан Мбаппе попал в заявку на игру, но на поле не появился. Ранее французская газета L’Equipe сообщала, что ПСЖ арендует футболиста с правом выкупа за €180 млн, а в понедельник игрок пройдет медосмотр в парижском клубе.

«Монако» набрал 12 очков и идет на втором месте в чемпионате Франции. «Марсель» занимает шестую строчку (7).

В других матчах воскресенья «Генгам» победил «Страсбур» (2:0), «Анже» сыграл вничью с «Лиллем» (1:1).

В следующем туре «Монако» в гостях сыграет с «Ниццей», «Марсель» проведет домашний матч против «Ренна». Оба матча пройдут 9 сентября.