«Реал» — первый клуб из топ-5 европейских лиг, забивший в 70 матчах подряд
Полузащитник «Реала» Марко Асенсио на 10-й минуте матча 2-го тура испанской Примеры с «Валенсией» отметился голом.
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Таким образом, мадридский клуб не уходит с поля без гола уже в 70 матчах подряд во всех турнирах.
«Реал» стал первой командой из топ-5 европейских чемпионатов, не уходящей с поля без гола в 70 матчах кряду.
«Реал» в последний раз не поражал ворот соперника в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0) 26 апреля 2016 года.
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