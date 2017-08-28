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28 августа 2017, 0:33 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» — первый клуб из топ-5 европейских лиг, забивший в 70 матчах подряд

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио на 10-й минуте матча 2-го тура испанской Примеры с «Валенсией» отметился голом.

Полузащитник Реала Марко Асенсио на 10-й минуте матча 2-го тура испанской Примеры с Валенсией отметился голом. Увеличить
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Таким образом, мадридский клуб не уходит с поля без гола уже в 70 матчах подряд во всех турнирах.

«Реал» стал первой командой из топ-5 европейских чемпионатов, не уходящей с поля без гола в 70 матчах кряду.

«Реал» в последний раз не поражал ворот соперника в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0) 26 апреля 2016 года.

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