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Таким образом, мадридский клуб не уходит с поля без гола уже в 70 матчах подряд во всех турнирах.

«Реал» стал первой командой из топ-5 европейских чемпионатов, не уходящей с поля без гола в 70 матчах кряду.

«Реал» в последний раз не поражал ворот соперника в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0) 26 апреля 2016 года.