«Милан» обыграл «Кальяри», «Наполи» одержал волевую победу над «Аталантой»

Россонери вышли вперёд на 10-й минуте, когда точным ударом отметился Патрик Кутроне. На 56-й минуте гости сумели отыграться — счёт сравнял Жоао Педро. Победу хозяева поля принёс гол Сусо на 70-й минуте.

В другом матче тура «Наполи» дома одержал волевую победу со счётом 3:1 над «Аталантой». На 15-й минуте Бриан Кристанте вывел гостей вперёд. На 56-й минуте Пётр Зелиньски счёт сравнял, несколько минут спустя отличился Дрис Мертенс, а окончательный результат в концовке установил Марко Рог.

Что касается остальных результатов тура, то «Лацио» на выезде выиграл у «Кьево» (2:1), «Фиорентина» дома уступила «Сампдории» (1:2), СПАЛ на своём поле вырвал победу у «Удинезе» (3:2), а единственная ничья была зафиксирована в матче между «Кротоне» и «Вероной» (0:0).