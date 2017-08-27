«Севилья» обыграла «Хетафе» благодаря голу Гансо
В матче 2-го тура испанской Примеры встречались «Хетафе» и «Севилья».
Игра, проходившая на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» (Хетафе), завершилась победой андалузской команды с минимальным счётом.
Единственный гол был забит на 83-й минуте — точным ударом отметился Пауло Энрике Гансо.
«Севилья», стартовавшая в чемпионате с ничьей, одержала первую победу, а «Хетафе», также начавший сезон с ничейного результата, потерпел первое поражение.
Главные тренеры
|Пепе Бордалас
|Эдуардо Бериссо
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|6
|3
|Удары в створ
|3
|7
|Угловые
|5
|20
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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