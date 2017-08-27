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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30812533/
27 августа 2017, 23:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Севилья» обыграла «Хетафе» благодаря голу Гансо

В матче 2-го тура испанской Примеры встречались «Хетафе» и «Севилья».

Игра, проходившая на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» (Хетафе), завершилась победой андалузской команды с минимальным счётом.

Единственный гол был забит на 83-й минуте — точным ударом отметился Пауло Энрике Гансо.

«Севилья», стартовавшая в чемпионате с ничьей, одержала первую победу, а «Хетафе», также начавший сезон с ничейного результата, потерпел первое поражение.

27.08.2017 21:15 основной раунд: 2-й тур Coliseum Alfonso Perez
Хетафе 0:1 Севилья
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Пепе Бордалас Эдуардо Бериссо
Голы
19 Паулу Энрике Гансу (Г. Меркадо) 83′
Составы
Висенте Гуаита 13
Даконам Джене 2
Виторину Габриэл Антунеш 3
Хуан Торрес Руис Кала 16
Дамиан Суарес 22
Файкаль Фажр 21
Видаль Хорхе Молина 19
Амат Ндиай 23
85′ Маркель Ларраньяга Бергара 5
Родригес Анхель 9
70′ Гаку Сибасаки 10
Франсиско Портильо 12
82′ Мауро Арамбарри 18
Серхио Мора 14
1 Серхио Рико
4 Симон Кьер
18 Серхио Эскудеро
25 Габриэль Меркадо
14 Гвидо Писарро
16 Гонсалес Хесус Навас
19 Паулу Энрике Гансу
24 Нолито
21 Николас Пареха 45′
5 Клеман Лангле
7 Микаэль Крун-Дели 69′
17 Пабло Сарабия 75′
9 Виссам Бен Йеддер 64′
20 Луис Муриэль
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 3
7 Угловые 5
20 Фолы 10
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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