Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30812430/
27 августа 2017, 22:57 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: ПСЖ арендует футболиста «Монако» Мбаппе с правом выкупа за €180 млн

ТАСС, 27 августа. Французский футбольный клуб «Пари-Сен- Жермен» достиг договоренности об аренде нападающего «Монако» Килиана Мбаппе с правом выкупа за €180 млн. Об этом сообщает французская газета L’Equipe.

Официально о переходе игрока будет объявлено позднее. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По данным издания, 18-летний нападающий согласовал условия личного контракта с ПСЖ и в понедельник пройдет медосмотр в новом клубе. Официально о переходе игрока будет объявлено позднее.

Ранее издание Le Parisien сообщало, что ПСЖ приобретет Мбаппе за €150 млн и отдаст права «Монако» на одного их игроков.

В прошедшем сезоне игрок в составе «Монако» Мбаппе стал чемпионом Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов. В 44 матчах минувшего сезона он забил 26 мячей и сделал 14 результативных передач. В нынешнем сезоне игрок принял участие в двух матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Монако
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

"Ростов" сыграл вничью с "Зенитом" и продлил беспроигрышную серию в РФПЛ до шести матчей

Россиянка Губайдуллина завоевала золото ЧМ по современному пятиборью в Каире

Гончаренко: судейский корпус вытирает ноги о ЦСКА

Селихов и Швец вызваны в сборную России по футболу вместо Лунева и Оздоева