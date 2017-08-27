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27 августа 2017, 22:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Црвена Звезда», выбившая «Краснодар» из ЛЕ, сыграла вничью с «Партизаном»

В матче седьмого тура чемпионата Сербии «Црвена Звезда» на своём поле принимала «Партизан».

В матче седьмого тура чемпионата Сербии <span class=error>Црвена</span> Звезда на своём поле принимала Партизан. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Райко Митич» и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, «Црвена Звезда» потеряла первые очки в нынешнем сезоне, прервав свою пятиматчевую победную серию. Команда с 16 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Сербии, имея матч в запасе по сравнению с другими лидерами лиги. «Партизан» (13) находится на шестой строчке и также имеет встречу в запасе.

«Црвена Звезда» на этой неделе в домашнем ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы обыграла «Краснодар» (2:1) и по сумме двух встреч добилась выхода в групповой этап турнира.

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