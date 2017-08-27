«Црвена Звезда», выбившая «Краснодар» из ЛЕ, сыграла вничью с «Партизаном»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча проходила на стадионе «Райко Митич» и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, «Црвена Звезда» потеряла первые очки в нынешнем сезоне, прервав свою пятиматчевую победную серию. Команда с 16 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Сербии, имея матч в запасе по сравнению с другими лидерами лиги. «Партизан» (13) находится на шестой строчке и также имеет встречу в запасе.