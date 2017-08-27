«Црвена Звезда», выбившая «Краснодар» из ЛЕ, сыграла вничью с «Партизаном»
В матче седьмого тура чемпионата Сербии «Црвена Звезда» на своём поле принимала «Партизан».
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Встреча проходила на стадионе «Райко Митич» и завершилась со счётом 0:0.
Таким образом, «Црвена Звезда» потеряла первые очки в нынешнем сезоне, прервав свою пятиматчевую победную серию. Команда с 16 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Сербии, имея матч в запасе по сравнению с другими лидерами лиги. «Партизан» (13) находится на шестой строчке и также имеет встречу в запасе.
«Црвена Звезда» на этой неделе в домашнем ответном матче раунда
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