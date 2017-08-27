Пушечное мясо. «Ливерпуль» разгромил «Арсенал»

НА «ЭНФИЛДЕ» НЕ БЫВАЕТ СКУЧНО

Матчи команд, на двоих собравших 31 чемпионский титул (у «Ливерпуля» 18, у «Арсенала» 13), никогда не бывают пресными — особенно на «Энфилде». В 2007 — девять забитых мячей и победа «канониров» с теннисным счетом 6:3. В 2009 — восемь и сумасшедшая ничья 4:4 с невероятным покером Аршавина. В 2014 — шесть и оглушительный триумф хозяев 5:1 с первым в ливерпульской карьере дублем Шкртела.

Но, пожалуй, самым драматичным поединком стала игра, состоявшаяся 26 мая 1989 года — последний тур чемпионата, «Ливерпуль» шел к золотому дублю, лидируя в таблице и завоевав Кубок Англии за неделю до этого, «Арсенал» наступал ему на пятки и занимал вторую строчку, отставая на три очка. Математически шансы на титул у лондонцев оставались — нужно лишь обыграть лидера в гостях с разностью в два мяча. Но как сделать это, если «Ливерпуль» к тому моменту уже 3 года не проигрывал дома с подобным счетом, а «Арсенал» не мог победить на «Энфилде» 15 лет, с ноября 1974-го?

26 мая эта лондонская полоса неудач прервалась. «Арсенал» забил в самом начале второго тайма, затем еще раз — в дополнительное время, и победил 2:0, завоевав золотые медали и подарив английскому чемпионату одну из самых удивительных (для одних) и грустных (для других) развязок в истории.

ПИЩА ДЛЯ СПАРТАКОВСКИХ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Узнав в четверг список соперников на групповом этапе Лиги чемпионов, «Спартак» должен был первым делом запланировать просмотр воскресного матча своего будущего оппонента. Пока рано делать конкретные выводы по игре «Ливерпуля» в чемпионате — за спиной лишь сверхрезультативная ничья с «Уотфордом» в первом туре и минимальная победа над «Кристал Пэлас» во втором. Однако определенные моменты можно и нужно отметить: ливерпульцы довольно стабильно действуют по схеме 4−3−3, делая ставку на ударный трезубец впереди — Роберту Фирмину играет оттянутого форварда, ближе к «ложной девятке», Мане доставляет кучу неприятностей с левого фланга атаки, а Салах — с правого. В сегодняшней игре каждый из них отметился забитым мячом (еще один забил вышедший вместо Мане Старридж) — практически идеальное взаимопонимание.

С другой стороны, матч с «Уотфордом» обнажил серьезные проблемы «Ливерпуля» в обороне — Морено зачастую увлекался атакой и левый край защиты оставался без должного присмотра. В центре поля тоже не все гладко: большой потерей стала поломка их главного мотора — Лаллана из-за травмы бедра выбыл на несколько месяцев и первую игру со «Спартаком» в Москве, скорее всего, пропустит. Впрочем, в его отсутствие Эмре Джан смело (и весьма умело) берет на себя диспетчерские функции.

КОУТИНЬЮ УХОДИТ ИЛИ НЕТ?

Еще один игрок «Ливерпуля», давно не появлявшийся на публике как будто бы из-за травмы — Коутинью. История его перехода/не перехода в «Барселону» все больше напоминает ту растянутую жевательную резинку, невкусную и изжеванную, в которую превратился трансфер Неймара в «ПСЖ». Слухи появляются самые разные — в Англии говорят, что он остается, испанские СМИ (преимущественно, каталонские) трубят о грядущем соглашении. Сам футболист пока не играет и не тренируется, залечивая травму спины (официальная версия). До конца трансферного окна считанные дни, заменить его «Ливерпулю» кем-либо равным по классу будет невозможно, поэтому в каталонский сценарий продолжения карьеры бразильца верится мало.

У «АРСЕНАЛА» ПРОБЛЕМЫ? (СПОЙЛЕР — ДА)

Лондонскому клубу пока нечем порадовать своих болельщиков. Приятные эмоции от волевой победы над «Лестером» в первом туре сменились тоскливыми впечатлениями после того самого вечера в Сток-он-Тренте. Сегодняшнюю игру поклонники «канониров» ждали с тревогой и надеждой одновременно — во-первых, Алексис Санчес, ранее травмированный и собиравшийся уходить, залечил травму и, похоже, передумал покидать Лондон — на «Энфилде» он вышел в стартовом составе. Во-вторых, свой 300-й матч за «Арсенал» проводил Рэмси — и от него тоже ждали подарка себе и команде.

Но на деле все вышло иначе. В игре «канониров» не обнаружилось сколько-нибудь интересной мысли, атаки захлебывались сразу за центральной линией, работы у сменщика Миньоле, немца Кариуса, практически не было, а новая тактика Венгера с тремя центральными защитниками совсем себя не оправдывала. Главный трансфер межсезонья — Ляказетт — появился на поле лишь за полчаса до финального свистка, при счете 0:3, и мало чем мог помочь своей новой команде. Болельщики гостей начали покидать «Энфилд» уже на 78-й минуте, сразу после гола Старриджа.

«Ливерпуль» уверенно победил, «Арсенал», став пушечным мясом, безвольно капитулировал.

В Лондоне все стабильно — призыв Wenger out («Венгер вон») звучит привычно громким рефреном.