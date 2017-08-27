Пушечное мясо. «Ливерпуль» разгромил «Арсенал»
Команда Юргена Клоппа не встретила сопротивления в игре против «канониров».
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Видимо, что-то случилось...
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НА «ЭНФИЛДЕ» НЕ БЫВАЕТ СКУЧНО
Матчи команд, на двоих собравших 31 чемпионский титул (у «Ливерпуля» 18, у «Арсенала» 13), никогда не бывают пресными — особенно на «Энфилде». В 2007 — девять забитых мячей и победа «канониров» с теннисным счетом 6:3. В 2009 — восемь и сумасшедшая ничья 4:4 с невероятным покером Аршавина. В 2014 — шесть и оглушительный триумф хозяев 5:1 с первым в ливерпульской карьере дублем Шкртела.
Но, пожалуй, самым драматичным поединком стала игра, состоявшаяся 26 мая 1989 года — последний тур чемпионата, «Ливерпуль» шел к золотому дублю, лидируя в таблице и завоевав Кубок Англии за неделю до этого, «Арсенал» наступал ему на пятки и занимал вторую строчку, отставая на три очка. Математически шансы на титул у лондонцев оставались — нужно лишь обыграть лидера в гостях с разностью в два мяча. Но как сделать это, если «Ливерпуль» к тому моменту уже 3 года не проигрывал дома с подобным счетом, а «Арсенал» не мог победить на «Энфилде» 15 лет, с ноября 1974-го?
26 мая эта лондонская полоса неудач прервалась. «Арсенал» забил в самом начале второго тайма, затем еще раз — в дополнительное время, и победил 2:0, завоевав золотые медали и подарив английскому чемпионату одну из самых удивительных (для одних) и грустных (для других) развязок в истории.
ПИЩА ДЛЯ СПАРТАКОВСКИХ РАЗМЫШЛЕНИЙ
Узнав в четверг список соперников на групповом этапе Лиги чемпионов, «Спартак» должен был первым делом запланировать просмотр воскресного матча своего будущего оппонента. Пока рано делать конкретные выводы по игре «Ливерпуля» в чемпионате — за спиной лишь сверхрезультативная ничья с «Уотфордом» в первом туре и минимальная победа над «Кристал Пэлас» во втором. Однако определенные моменты можно и нужно отметить: ливерпульцы довольно стабильно действуют по схеме 4−3−3, делая ставку на ударный трезубец впереди — Роберту Фирмину играет оттянутого форварда, ближе к «ложной девятке», Мане доставляет кучу неприятностей с левого фланга атаки, а Салах — с правого. В сегодняшней игре каждый из них отметился забитым мячом (еще один забил вышедший вместо Мане Старридж) — практически идеальное взаимопонимание.
С другой стороны, матч с «Уотфордом» обнажил серьезные проблемы «Ливерпуля» в обороне — Морено зачастую увлекался атакой и левый край защиты оставался без должного присмотра. В центре поля тоже не все гладко: большой потерей стала поломка их главного мотора — Лаллана
КОУТИНЬЮ УХОДИТ ИЛИ НЕТ?
Еще один игрок «Ливерпуля», давно не появлявшийся на публике как будто бы
У «АРСЕНАЛА» ПРОБЛЕМЫ? (СПОЙЛЕР — ДА)
Лондонскому клубу пока нечем порадовать своих болельщиков. Приятные эмоции от волевой победы над «Лестером» в первом туре сменились тоскливыми впечатлениями после того самого вечера в
Но на деле все вышло иначе. В игре «канониров» не обнаружилось
«Ливерпуль» уверенно победил, «Арсенал», став пушечным мясом, безвольно капитулировал.
В Лондоне все стабильно — призыв Wenger out («Венгер вон») звучит привычно громким рефреном.
|Юрген Клопп
|Арсен Венгер
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|8
|10
|Удары в створ
|0
|4
|Угловые
|3
|6
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Мартин Аткинсон (Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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