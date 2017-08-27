Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30812030/
27 августа 2017, 21:36 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Шериф», являющийся соперником «Локомотива» в Лиге Европы, в меньшинстве победил «Милсами»

«Шериф», являющийся соперником «Локомотива» по групповому турниру Лиги Европы, в матче 8-го тура чемпионата Молдавии обыграл «Милсами» со счетом 3:1.

Отметим, что во втором тайме хозяева поля остались в меньшинстве после удаления, однако после этого забили еще два гола.

«Шериф» вышел на первое место в чемпионате (20 очков) и опережает «Милсами», занимающего второе место, на два очка.

Чемпионат Молдавии

Национальный дивизион

8-й тур

«Шериф» — «Милсами» — 3:1 (1:0).

Шериф
Новости Матчи Состав Статистика
Милсами
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
22 августа

Ситуация в "Барселоне" выходит из-под контроля

Английские клубы просматривают игрока ЦСКА

Московский клуб хочет арендовать форварда "Зенита"