«Шериф», являющийся соперником «Локомотива» в Лиге Европы, в меньшинстве победил «Милсами»

Отметим, что во втором тайме хозяева поля остались в меньшинстве после удаления, однако после этого забили еще два гола.

«Шериф» вышел на первое место в чемпионате (20 очков) и опережает «Милсами», занимающего второе место, на два очка.

Чемпионат Молдавии

Национальный дивизион

8-й тур

«Шериф» — «Милсами» — 3:1 (1:0).