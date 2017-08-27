«Шериф», являющийся соперником «Локомотива» в Лиге Европы, в меньшинстве победил «Милсами»
«Шериф», являющийся соперником «Локомотива» по групповому турниру Лиги Европы, в матче 8-го тура чемпионата Молдавии обыграл «Милсами» со счетом 3:1.
Отметим, что во втором тайме хозяева поля остались в меньшинстве после удаления, однако после этого забили еще два гола.
«Шериф» вышел на первое место в чемпионате (20 очков) и опережает «Милсами», занимающего второе место, на два очка.
Чемпионат Молдавии
Национальный дивизион
8-й тур
«Шериф» — «Милсами» — 3:1 (1:0).
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