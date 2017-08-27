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27 августа 2017, 21:35 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Соперники «Локомотива» в ЛЕ «Копенгаген» крупно проиграл лидеру чемпионата Дании

В матче седьмого тура чемпионата Дании «Норшелланн» принимал на своём поле «Копенгаген».

В матче седьмого тура чемпионата Дании Норшелланн принимал на своём поле Копенгаген. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Фарум Парк» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей голы забили Годсвай Доньо, Эмилиано Хансен и Эрнест Асанте. С 56-й минуты «Копенгаген» играл вдесятером после удаления защитника Петера Анкерсена.

«Норшелланн» (18 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Дании, «Копенгаген» (9) находится на седьмой строчке.

Напомним, «Копенгаген» по итогам жеребьёвки группового этапа Лиги Европы попал в одну группу с «Локомотивом», «Фаставом» и «Шерифом». Датчане сыграют с российским клубом 14 сентября и 23 ноября.

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