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27 августа 2017, 21:30 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Арсен Венгер: Неутешительное выступление, катастрофа

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил разочарование поражением от «Ливерпуля» (0:4) в матче чемпионата Англии.

Эксперты ТВ бывший игрок Арсенала Тьерри Анри (в центре) и экс-футболист Ливерпуля Джейми Каррагер (справа) перед началом матча. Увеличить
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Он надеется, что команда сможет восстановиться морально после разгрома.

— Результат стал следствием эффективности на поле, — цитирует ВВС Венгера. — Соперник превосходил нас во многом, физически переигрывал, в итоге мы совершили ненужные ошибки. Психологически это очень сложно. Неутешительное выступление, катастрофа. Нам нужно анализировать эту игру, но игроки отправляются на перерыв для матчей сборных. Что еще больше расстраивает. Необходимо поддержать уверенность команды в себе. Хочется, чтобы наши фанаты были с нами даже в таких матчах. Единственное, что мы можем, так это вернуться в игру и показать лучший футбол.

27.08.2017 18:00 основной раунд: 3-й тур Anfield Road
Ливерпуль 4:0 Арсенал
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Юрген Клопп Арсен Венгер
Голы
17′ Роберту Фирмину (Джо Гомес) 9
40′ Садио Мане (Роберту Фирмину) 19
57′ Мохамед Салах 11
77′ Дэниэл Старридж (М. Салах) 15
Составы
Лорис Кариус 1
23′ Джо Гомес 12
Альберто Морено 18
20′ Деян Ловрен 6
Жоэль Матип 32
Джорджиньо Вайналдум 5
Джордан Хендерсон 14
Мохамед Салах 11
84′ Эмре Джан 23
Марко Груич 16
80′ Роберту Фирмину 9
Джеймс Милнер 7
74′ Садио Мане 19
Дэниэл Старридж 15
33 Петр Чех
6 Лоран Косьельни
16 Роб Холдинг 73′
18 Начо Монреаль
24 Эктор Бельерин
11 Месут Езил 49′
23 Дэнни Уэлбек 22′
29 Гранит Джака 40′
15 Алекс Окслейд-Чемберлен 62′
9 Александр Ляказетт
7 Алексис Санчес 62′
12 Оливье Жиру
8 Аарон Рэмси 45′
34 Франсис Кокелен
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 8
10 Удары в створ 0
4 Угловые 3
6 Фолы 9
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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