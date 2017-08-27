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27 августа 2017, 21:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Жонатасу потребовалось пять минут, чтобы забить первый гол в «Ганновере»

«Ганновер» выиграл у «Шальке» в матче второго тура немецкой Бундеслиги, одержав первую победу в турнире.

Ганновер выиграл у <span class=error>Шальке</span> в матче второго тура немецкой <span class=error>Бундеслиги</span> одержав первую победу в турнире. Увеличить
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Встреча проходила в Ганновере на стадионе «HDI-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в середине второго тайма забил экс-нападающий «Рубина» Жонатас. Бразилец дебютировал в новом клубе, забив спустя пять минут после выхода на замену. Результативную передачу отдал Марвин Бакалорц.

В составе российской команды Жонатас провёл 35 матчей в РФПЛ и забил 15 голов, в том числе 4 гола в пяти матчах нового сезона.

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