Жонатасу потребовалось пять минут, чтобы забить первый гол в «Ганновере»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча проходила в Ганновере на стадионе «HDI-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в середине второго тайма забил экс-нападающий «Рубина» Жонатас. Бразилец дебютировал в новом клубе, забив спустя пять минут после выхода на замену. Результативную передачу отдал Марвин Бакалорц.

В составе российской команды Жонатас провёл 35 матчей в РФПЛ и забил 15 голов, в том числе 4 гола в пяти матчах нового сезона.