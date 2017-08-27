Жонатасу потребовалось пять минут, чтобы забить первый гол в «Ганновере»
«Ганновер» выиграл у «Шальке» в матче второго тура немецкой Бундеслиги, одержав первую победу в турнире.
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Встреча проходила в Ганновере на стадионе «HDI-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол в середине второго тайма забил
В составе российской команды Жонатас провёл 35 матчей в РФПЛ и забил 15 голов, в том числе 4 гола в пяти матчах нового сезона.
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