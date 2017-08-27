Борисовский БАТЭ победил футболистов «Шахтера», минское «Динамо» вышло в лидеры чемпионата Беларуси

Поединок двух фаворитов в Солигорске прошел под знаком превосходства борисовчан. После успеха в Лиге Европы подопечные Александра Ермаковича продолжили свой победный путь и в национальном первенстве. Уже в первой половине игры футболисты БАТЭ дважды огорчили болельщиков горняков — на 20-й минуте игра Алексей Риос открыл счет после штрафного удара, а вскоре свой гол забил капитан борисовчан Виталий Родионов — 2:0. После перерыва хозяева пытались отыграться. но гости охладили их пыл через 6 минут, когда Родионов оформил голевой дубль. За 10 минут до финального свистка окончательный результат установил лучший бомбардир чемпионата Михаил Гордейчук, забивший свой 11-й гол.

Осечкой солигорской команды воспользовались минские динамовцы, которые вышли в лидеры турнира, обыграв на своем поле «Городею» со счетом 4:2. Минчане пропустили гол на 34-е минуте после удара Дмитрия Лебедева. Затем Антон Сарока и Дмитрий Хлебас вывели хозяев вперед, потом Боян Дубайич сравнял результат, а в концовке встречи Артем Быков и Никола Лекович еще дважды поразили ворота гостей.

Результаты остальных игр 20-го тура:

«Крумкачы» (Минск) — «Нафтан» (Новополоцк) — 2:2,

«Днепр» (Могилев) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:5,

«Слуцк» — «Гомель» — 1:0,

«Витебск» — «Неман» (Гродно) — 2:2,

«Ислочь» (Минский район) — «Минск» — 0:0,

«Славия» (Мозырь) — «Динамо» (Брест) — 1:2.

Положение в лидирующей группе: «Динамо» (Минск) — 46 очков (разница мячей — 31−11, «Шахтер» — 44 (30−13), БАТЭ — 42 (34−11), «Неман» — 33 (26−19), «Слуцк» — 33 (21−16).