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27 августа 2017, 20:29 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Ливерпуль» разгромил «Арсенал» в матче чемпионата Англии

ТАСС, 27 августа. «Ливерпуль» одержал крупную победу над «Арсеналом» со счетом 4:0 в домашнем матче третьего тура чемпионата Англии по футболу.

Эксперты ТВ бывший игрок Арсенала Тьерри Анри (в центре) и экс-футболист Ливерпуля Джейми Каррагер (справа) перед началом матча. Увеличить
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© Reuters

Мячи забили Роберто Фирмино (17-я минута), Садио Мане (40), Мохамед Салах (57) и Дэниел Старридж (77).

В другом матче «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Бернли» — 1:1.

В турнирной таблице «Ливерпуль» с семью очками поднялся на второе место. «Арсенал» потерпел второе поражение подряд и с тремя очками занимает 16-ю строчку.

В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Манчестер Сити», «Арсенал» примет «Борнмут». Обе встречи пройдут 9 сентября.

27.08.2017 18:00 основной раунд: 3-й тур Anfield Road
Ливерпуль 4:0 Арсенал
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Юрген Клопп Арсен Венгер
Голы
17′ Роберту Фирмину (Джо Гомес) 9
40′ Садио Мане (Роберту Фирмину) 19
57′ Мохамед Салах 11
77′ Дэниэл Старридж (М. Салах) 15
Составы
Лорис Кариус 1
23′ Джо Гомес 12
Альберто Морено 18
20′ Деян Ловрен 6
Жоэль Матип 32
Джорджиньо Вайналдум 5
Джордан Хендерсон 14
Мохамед Салах 11
84′ Эмре Джан 23
Марко Груич 16
80′ Роберту Фирмину 9
Джеймс Милнер 7
74′ Садио Мане 19
Дэниэл Старридж 15
33 Петр Чех
6 Лоран Косьельни
16 Роб Холдинг 73′
18 Начо Монреаль
24 Эктор Бельерин
11 Месут Езил 49′
23 Дэнни Уэлбек 22′
29 Гранит Джака 40′
15 Алекс Окслейд-Чемберлен 62′
9 Александр Ляказетт
7 Алексис Санчес 62′
12 Оливье Жиру
8 Аарон Рэмси 45′
34 Франсис Кокелен
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 8
10 Удары в створ 0
4 Угловые 3
6 Фолы 9
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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