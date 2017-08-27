«Ливерпуль» разгромил «Арсенал» в матче чемпионата Англии
ТАСС, 27 августа. «Ливерпуль» одержал крупную победу над «Арсеналом» со счетом 4:0 в домашнем матче третьего тура чемпионата Англии по футболу.
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Мячи забили Роберто Фирмино (17-я минута), Садио Мане (40), Мохамед Салах (57) и Дэниел Старридж (77).
В другом матче «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Бернли» — 1:1.
В турнирной таблице «Ливерпуль» с семью очками поднялся на второе место. «Арсенал» потерпел второе поражение подряд и с тремя очками занимает 16-ю строчку.
В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Манчестер Сити», «Арсенал» примет «Борнмут». Обе встречи пройдут 9 сентября.
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Арсен Венгер
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|8
|10
|Удары в створ
|0
|4
|Угловые
|3
|6
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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