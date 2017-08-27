«Базель», являющийся соперником ЦСКА в ЛЧ, сыграл вничью со «Сьоном» Митрюшкина
«Сьон», за который выступает российский вратарь Антон Митрюшкин, в матче 6-го тура чемпионата Швейцарии сыграл вничью с «Базелем» — 1:1.
Гости вышли вперед уже на седьмой минуте после удара Рикки ван Волфсвинкела. Хозяева поля отыгрались на 47-й минуте встречи усилиями Матеуса Куньи.
Напомним, что Базель является соперником ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов.
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