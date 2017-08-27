СМИ: Тошич подпишет трехлетний контракт с «Партизаном»

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Контракт с 30-летним хавбеком будет подписан на три года. О переходе будет объявлено во вторник.

Ранее появлялась информация, что Тошичем интересуется «Гамбург». Также сообщалось, что футболист может подписать контракт с тульским «Арсеналом».