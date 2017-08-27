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27 августа 2017, 18:43 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

СМИ: Тошич подпишет трехлетний контракт с «Партизаном»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич продолжит карьеру в «Партизане», утверждает Sportske.

Бывший полузащитник ЦСКА <span class=error>Зоран</span> <span class=error>Тошич</span> продолжит карьеру в Партизане. Увеличить
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Контракт с 30-летним хавбеком будет подписан на три года. О переходе будет объявлено во вторник.

Ранее появлялась информация, что Тошичем интересуется «Гамбург». Также сообщалось, что футболист может подписать контракт с тульским «Арсеналом».

Напомним, ранее Тошич стал свободным агентом. В прошлом сезоне серб провел в чемпионате России 24 матча, в Лиге чемпионов — 4 поединка. До красно-синих хавбек выступал в Германии — за «Кельн».

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