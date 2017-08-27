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27 августа 2017, 18:35 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Хаддерсфилд Таун» подписал контракт с экс-вратарём сборной Англии Грином

Голкипер Роберт Грин продолжит карьеру в клубе «Хаддерсфилд Таун».

Бывший вратарь сборной Англии подписал контракт, который рассчитан до конца текущего сезона, информирует пресс-служба «терьеров». При этом у клуба будет опция продления контракта с Грином еще на один год по окончании сезона.

37-летний Грин провел более 650 матчей за свою 21-летнюю карьеру, в прошлом сезоне он выступал за «Лидс Юнайтед».

В активе голкипера 12 матчей за сборную Англии. За «Хаддерсфилд Таун» он будет выступать под 28-м номером.

Хаддерсфилд
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