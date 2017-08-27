«РБ Лейпциг» разгромил «Фрайбург» в матче второго тура немецкой Бундеслиги
«РБ Лейпциг» выиграл у «Фрайбурга» в матче второго тура немецкой Бундеслиги, одержав первую победу в турнире.
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Встреча проходила в Лейпциге на стадионе «Ред
В середине первого тайма Флориан Нидерлехнер вывел гостей вперед. На 48-й минуте Тимо Вернер провел ответный мяч. Семь минут спустя отличился Вилли Орбан. В середине второго тайма Тимо Вернер оформил дубль, а на 80-й минуте Брума забил четвертый мяч хозяев.
|27.08.2017 16:30
|основной раунд: 2-й тур
|Red Bull Arena (Zentralstadion)
|РБ Лейпциг
|4:1
|Фрайбург
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Ральф Хазенхюттль
|Кристиан Штрайх
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|29
|Удары (всего)
|7
|11
|Удары в створ
|2
|8
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Кристиан Дингерт (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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