«РБ Лейпциг» разгромил «Фрайбург» в матче второго тура немецкой Бундеслиги

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Встреча проходила в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

В середине первого тайма Флориан Нидерлехнер вывел гостей вперед. На 48-й минуте Тимо Вернер провел ответный мяч. Семь минут спустя отличился Вилли Орбан. В середине второго тайма Тимо Вернер оформил дубль, а на 80-й минуте Брума забил четвертый мяч хозяев.