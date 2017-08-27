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27 августа 2017, 18:33 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«РБ Лейпциг» разгромил «Фрайбург» в матче второго тура немецкой Бундеслиги

«РБ Лейпциг» выиграл у «Фрайбурга» в матче второго тура немецкой Бундеслиги, одержав первую победу в турнире.

РБ Лейпциг выиграл у Фрайбурга в матче второго тура немецкой <span class=error>Бундеслиги</span> одержав первую победу в турнире. Увеличить
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Встреча проходила в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

В середине первого тайма Флориан Нидерлехнер вывел гостей вперед. На 48-й минуте Тимо Вернер провел ответный мяч. Семь минут спустя отличился Вилли Орбан. В середине второго тайма Тимо Вернер оформил дубль, а на 80-й минуте Брума забил четвертый мяч хозяев.

27.08.2017 16:30 основной раунд: 2-й тур Red Bull Arena (Zentralstadion)
РБ Лейпциг 4:1 Фрайбург
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Ральф Хазенхюттль Кристиан Штрайх
Голы
48′ Тимо Вернер (Э. Форсберг) 11
55′ Вилли Орбан (Ж-К. Огюстен) 4
71′ Тимо Вернер (Ж-К. Огюстен) 11
80′ Арминду Брума (М. Хальстенберг) 17
7 Флориан Нидерлехнер (М. Терраццино) 23′
Составы
Петер Гулачи 32
59′ Вилли Орбан 4
Дайот Упамекано 5
Лукас Клостерманн 16
Марсель Хальстенберг 23
Марсель Забитцер 7
Наби Кейта 8
Эмиль Форсберг 10
73′ 82′ Диего Демме 31
Конрад Лаймер 27
85′ Тимо Вернер 11
Доминик Кайзер 24
78′ Жан-Кевин Огюстен 29
Арминду Брума 17
1 Александр Шволов
3 Филипп Линхарт
15 Паскаль Штенцель
20 Марк-Оливер Кемпф
30 Кристиан Гюнтер
8 Майк Франц
23 Юлиан Шустер
27 Николас Хефлер 60′ 81′
13 Марко Терраццино 70′
38 Флориан Кат
19 Яник Хаберер 70′
18 Нильс Петерсен
7 Флориан Нидерлехнер 52′
11 Онур Булут
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
29 Удары (всего) 7
11 Удары в створ 2
8 Угловые 2
11 Фолы 13
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Кристиан Дингерт (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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