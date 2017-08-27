«Партизан» объявит о трёхлетнем контракте с Тошичем 29 августа

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30-летний футболист уже договорился о переходе в «Партизан» и подпишет контракт на три года, информирует Sportske со ссылкой на близкий к ситуации источник.

Официально о переходе Тошича будет объявлено во вторник, 29 августа.

Этим летом Тошич стал свободным агентом. В минувшем сезоне он провёл за ЦСКА в чемпионате России 24 матча, забил один гол и отдал три результативные передачи. Также на его счету четыре матча и один голевой пас в Лиге чемпионов.