Брестское «Динамо» одержало волевую победу над «Славией»
В рамках 20-го тура национального чемпионата «Славия» дома оказалась слабее динамовцев из Бреста 1:2.
СЛАВИЯ — ДИНАМО Бр — 1:2
Мозырь. 27 августа. Стадион «Юность». 16.00.
Судьи — С. Гораютин, С. Гуща, В. Драчевский (все — Минск).
СЛАВИЯ: И. Ндой, Павловец, Раевский (к), Шевченко, Джавашвили, Курлович, Костров, Жук (Страханович, 75), Петренко (Мелесси, 80), Котляров, Слюсар (Сулим, 62).
Запасные: Сямук, Зенько, Шило, Трапашко.
ДИНАМО Бр: Павлюченко, Веретило, Лебедев, Гаврилович (к), Алисейко, Осучукву, Торрес, Ммлевский (Василюк, 93+), Нехайчик (Докаль, 84), Седько (Премудров, 71), Феррейро.
Запасные: Малерб, Иванов, Аврамия, Легчилин.
ГОЛЫ: 1:0 — Слюсар (25). 1:1 — Нивалдо (62). 1:2 — Торрес (83-п).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Лебедев (73), Осучукву (86), Павловец (92+).
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