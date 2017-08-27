«Челси» выиграл у «Эвертона» благодаря голу и передаче Мораты

Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 2:0 в пользу синих.

Футбол Англия 2017/2018 Тур 3, 27.08.2017, 15:30 2:0 Челси Эвертон

На исходе получаса игры Сеск Фабрегас сыграл в стенку с Альваро Моратой и мягко пробил с левой ноги в дальний нижний угол. На 40-й минуте Сесар Аспиликуэта подобрал мяч у чужой штрафной, откуда навесил к воротам «Эвертона», Мората опередил оппонента и головой переправил мяч в дальний верхний угол.

В другом матче третьего тура АПЛ «Вест Бромвич Альбион» и «Сток Сити» сыграли вничью — 1:1.