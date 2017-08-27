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27 августа 2017, 17:30 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ливерпуль» — «Арсенал»: стартовые составы на центральный матч третьего тура АПЛ

Стали известны стартовые составы на центральный матч третьего тура АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал», который пройдёт сегодня, 27 августа.

Стали известны стартовые составы на центральный матч третьего тура <span class=error>АПЛ</span> Ливерпуль — Арсенал который пройдёт сегодня 27 августа. Увеличить
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Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

«Ливерпуль»: Лорис Кариус, Джозеф Гомес, Альберто Морено, Жоэль Матип, Деян Ловрен, Джордан Хендерсон, Эмре Джан, Жоржиньо Вейналдум, Мохамед Салах, Роберто Фирмино, Садио Мане.

«Арсенал»: Петр Чех, Эктор Бельерин, Начо Монреаль, Лоран Косельни, Роб Холдинг, Алекс Окслейд-Чемберлен, Аарон Рэмси, Гранит Джака, Месут Озил, Алексис Санчес, Дэнни Уэлбек.

Встреча состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

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