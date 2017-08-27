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27 августа 2017, 16:28 | Футбол: Зарубежный | Газета.Ру

Киевское «Динамо» не приехало в Мариуполь на матч седьмого тура УПЛ

«Мариуполь» опубликовал обращение по поводу неявки киевского «Динамо» на матч седьмого тура Украинской премьер-лиги (УПЛ), сообщает RT.

Мариуполь опубликовал обращение по поводу неявки киевского Динамо на матч седьмого тура Украинской <nobr>премьер-лиги</nobr> (<span class=error>УПЛ</span>) сообщает RT. Увеличить
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«Сегодня, 27-го августа, в нашем городе должен был пройти матч седьмого тура УПЛ «Мариуполь» — «Динамо».

Комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований своим решением от 17-го августа 2017 года подтвердил, что «Мариуполь» примет «Динамо» на своем стадионе.

«Динамо» не только не прибыл на игру в Мариуполь, но и всеми силами пытается дискредитировать наш клуб, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Ранее «Динамо» направляла прошение о переносе места проведения матча из-за соображений безопасности.

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