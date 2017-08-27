Киевское «Динамо» не приехало в Мариуполь на матч седьмого тура УПЛ

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«Сегодня, 27-го августа, в нашем городе должен был пройти матч седьмого тура УПЛ «Мариуполь» — «Динамо».

Футбол Украина 2017/2018 Тур 7, 27.08.2017, 17:00 -:- Мариуполь Динамо К

Комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований своим решением от 17-го августа 2017 года подтвердил, что «Мариуполь» примет «Динамо» на своем стадионе.

«Динамо» не только не прибыл на игру в Мариуполь, но и всеми силами пытается дискредитировать наш клуб, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.