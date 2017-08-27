Киевское «Динамо» не приехало в Мариуполь на матч седьмого тура УПЛ
«Мариуполь» опубликовал обращение по поводу неявки киевского «Динамо» на матч седьмого тура Украинской
премьер-лиги (УПЛ), сообщает RT.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Сегодня, 27-го августа, в нашем городе должен был пройти матч седьмого тура УПЛ «Мариуполь» — «Динамо».
Комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований своим решением от 17-го августа 2017 года подтвердил, что «Мариуполь» примет «Динамо» на своем стадионе.
«Динамо» не только не прибыл на игру в Мариуполь, но и всеми силами пытается дискредитировать наш клуб, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Ранее «Динамо» направляла прошение о переносе места проведения матча
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter