Буффон: Видеоповторы превращают футбол в водное поло

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Буффон заявил, что система видеоповторов, которую ввела ФИФА, нуждается в доработке. В том числе, по мнению итальянца, необходимо определить, в каких случаях должна использоваться эта система.

«Предполагалось, что VAR (система Video Assistant Referee) будет использоваться только в спорных ситуациях, когда есть большой риск ошибки. А мы вместо этого изучаем, кому отдавили палец на ноге или сунули палец в ухо. Это уже не футбол, это превращается в водное поло. Все очень долго. Я не радовался, когда мы заработали пенальти, потому что от момента нарушения до назначения пенальти прошло шесть минут», — сказал Буффон.

Во втором туре чемпионата Италии «Ювентус» выиграл в гостях у «Дженоа» со счетом 4:2. В первом тайме этого матча арбитр назначил два пенальти, по одному в каждые ворота, и оба раза для принятия решения ему приходилось пользоваться видеоповтором.

«Наша команда часто атакует и оказывается в чужой штрафной. В прошлом сезоне мы пробили три пенальти, но если все будет идти так, как сейчас, мы получим право на 50 пенальти. Как игрока “Ювентуса”, меня это устраивает, но на пользу зрелищности это не идет», — добавил Буффон.

Система видеоповторов была протестирована еще в прошлом году, однако получила широкое распространение только после Кубка конфедераций, прошедшего в России. В некоторых европейских чемпионатах, и в том числе в первенстве Италии, эта система начала действовать с этого сезона во всех матчах.