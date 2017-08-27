Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30809727/
27 августа 2017, 14:06 | Футбол: Зарубежный | Газета.Ру

Старший брат Месси попал в ДТП

Старший брат нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Матиас попал в аварию, сообщает RT.

Старший брат нападающего Барселоны <span class=error>Лионеля</span> <span class=error>Месси</span> <span class=error>Матиас</span> попал в аварию сообщает RT. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации Infobae, ДТП произошло в аргентинском Росарио. Матиас получил незначительные повреждения. По предварительной версии, авария могла случиться из-за скользкого асфальта.

Ранее спортивный директор «Манчестер Сити» опроверг слухи о переходе Месси.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости