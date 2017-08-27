Старший брат Месси попал в ДТП
Старший брат нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Матиас попал в аварию, сообщает RT.
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Видимо, что-то случилось...
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По информации Infobae, ДТП произошло в аргентинском Росарио. Матиас получил незначительные повреждения. По предварительной версии, авария могла случиться
Ранее спортивный директор «Манчестер Сити» опроверг слухи о переходе Месси.
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