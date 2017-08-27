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27 августа 2017, 10:56 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Атлетико» разгромили на выезде «Лас-Пальмас» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 27 авг — Р-Спорт. Футболисты мадридского «Атлетико» разгромили на выезде «Лас-Пальмас» в матче второго тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в Лас-Пальмасе в субботу, завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. У победителей дублем отметился Коке (62-я и 75-я минуты), также отличились Анхель Корреа (3), Янник Феррейра-Карраско (5) и Томас Парти (88). У хозяев мяч забил Хонатан Кальери (58), а Хонатан Виера не смог реализовать пенальти на 81-й минуте.

В другом матче тура «Жирона», которая в нынешнем сезоне дебютирует в элитном дивизионе испанского футбола, обыграла дома «Малагу» со счетом 1:0 и таким образом одержала свою первую победу в примере. Единственный мяч забил на 28-й минуте Педро Алькала.

В еще одном матче «Леванте» на своем поле в Валенсии сыграл вничью с «Депортиво» со счетом 2:2. У хозяев отличились Энис Бардхи (35) и Иван Лопес Альварес с пенальти (84), у гостей мячи забили Федерико Картабия (5) и Сидней (31). «Леванте» доигрывал матч в меньшинстве после удаления Хосе Моралеса (76).

26.08.2017 23:15 основной раунд: 2-й тур Gran Canaria
Лас-Пальмас 1:5 Атлетико
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Маноло Маркес Диего Симеоне
Голы
58′ Хонатан Кальери (Херонимо Фигероа Момо) 9
11 Анхель Корреа 3′
10 Янник Феррейра-Карраско (Н. Сауль) 5′
6 Коке 62′
6 Коке (Я. Феррейра-Карраско) 75′
5 Томас Партей (Я. Феррейра-Карраско) 88′
Нереализованные пенальти
81′ Х. Вьера 21
Составы
Леандро Чичисола 13
Давид Симон 2
Маурисио Лемос 3
24′ Педро Бигас 17
Дани Кастельяно 23
62′ Хонатан Вьера 21
Хонатан Кальери 9
Тана 24
76′ Херонимо Фигероа Момо 11
Хави Кастельяно 18
14′ 76′ Эрнан 14
Бенито Рамирес 28
39′ 65′ Фабио Гонсалес 27
Серхио Эсекиэль Араухо 10
13 Ян Облак
2 Диего Годин
19 Лукас Эрнандез
24 Хосе Хименес
5 Томас Партей
6 Коке
8 Ньигес Сауль
10 Янник Феррейра-Карраско
16 Шиме Врсалько 70′
15 Стефан Савич
11 Анхель Корреа 65′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес
17 Лусиано Вьетто 55′ 39′
14 Габриэль Фернандес Габи
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 6
4 Угловые 2
11 Фолы 9
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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Новости Зарубежного футбола

Футболист «Атлетико» Гризманн дисквалифицирован на два матча за оскорбление судьи

Футболист «Атлетико» Гризманн дисквалифицирован на два матча за оскорбление судьи

ТАСС, 23 августа. Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, удаленный во время матча первого тура чемпионата Испании по футболу с «Жироной» (2:2), дисквалифицирован на две игры за оскорбление арбитра встречи. Об этом сообщает издание L’Equipe.
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