Футболисты «Атлетико» разгромили на выезде «Лас-Пальмас» в матче чемпионата Испании

Встреча, прошедшая в Лас-Пальмасе в субботу, завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. У победителей дублем отметился Коке (62-я и 75-я минуты), также отличились Анхель Корреа (3), Янник Феррейра-Карраско (5) и Томас Парти (88). У хозяев мяч забил Хонатан Кальери (58), а Хонатан Виера не смог реализовать пенальти на 81-й минуте.

В другом матче тура «Жирона», которая в нынешнем сезоне дебютирует в элитном дивизионе испанского футбола, обыграла дома «Малагу» со счетом 1:0 и таким образом одержала свою первую победу в примере. Единственный мяч забил на 28-й минуте Педро Алькала.

В еще одном матче «Леванте» на своем поле в Валенсии сыграл вничью с «Депортиво» со счетом 2:2. У хозяев отличились Энис Бардхи (35) и Иван Лопес Альварес с пенальти (84), у гостей мячи забили Федерико Картабия (5) и Сидней (31). «Леванте» доигрывал матч в меньшинстве после удаления Хосе Моралеса (76).