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27 августа 2017, 1:31 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Интер» обыграл в гостях «Рому» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 27 авг — Р-Спорт. Футболисты миланского «Интера» обыграли на выезде «Рому» в матче второго тура чемпионата Италии.

Интер обыграл в гостях Рому в матче чемпионата Италии - Фото Увеличить
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Встреча, прошедшая в Риме в субботу, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Мауро Икарди (67-я и 77-я минуты), еще один мяч забил Матиас Весино (87). У хозяев забитым мячом отметился Эдин Джеко (15).

В следующем матче серии А «Интер», стартовавший в новом сезоне с двух побед, примет дома СПАЛ 10 сентября. «Рома», которая потерпела первое поражение в сезоне, в тот же день встретится на выезде с «Сампдорией».

26.08.2017 21:45 основной раунд: 2-й тур Olimpico
Рома 1:3 Интер
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Эусебио Ди Франческо Лучано Спаллетти
Голы
15′ Эдин Джеко (Р. Наингголан) 9
9 Мауро Икарди (А. Кандрева) 67′
9 Мауро Икарди (И. Перишич) 77′
11 Матиас Весино (И. Перишич) 87′
Составы
Алиссон 1
22′ Гильерме Жуан Жезус 5
Александр Коларов 11
Федерико Фасио 20
Константинос Манолас 44
Раджа Наингголан 4
Кевин Стротман 6
Эдин Джеко 9
83′ Даниэле Де Росси 16
Дженгиз Ундер 17
90′ Диего Перотти 8
Марко Тумминелло 32
63′ Грегуар Дефрель 23
Стефан Эль-Шаарави 92
1 Самир Ханданович
25 Миранда
33 Данило Д`Амброзио
37 Милан Шкриньяр
11 Матиас Весино
20 Борха Валеро
9 Мауро Икарди
44 Иван Перишич
55 Юто Нагатомо 56′
29 Далберт
5 Роберто Гальярдини 45′
10 Жоау Мариу
87 Антонио Кандрева 84′ 19′
7 Жоау Канселу
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 14
3 Удары в створ 8
12 Угловые 6
12 Фолы 8
2 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Массимилиано Иррати (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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