«Интер» обыграл в гостях «Рому» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 27 авг —
Р-Спорт. Футболисты миланского «Интера» обыграли на выезде «Рому» в матче второго тура чемпионата Италии.
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Встреча, прошедшая в Риме в субботу, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Мауро Икарди (67-я и 77-я минуты), еще один мяч забил Матиас Весино (87). У хозяев забитым мячом отметился Эдин Джеко (15).
В следующем матче серии А «Интер», стартовавший в новом сезоне с двух побед, примет дома СПАЛ 10 сентября. «Рома», которая потерпела первое поражение в сезоне, в тот же день встретится на выезде с «Сампдорией».
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Лучано Спаллетти
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|8
|12
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Массимилиано Иррати (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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