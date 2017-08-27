«Интер» обыграл в гостях «Рому» в матче чемпионата Италии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в Риме в субботу, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Мауро Икарди (67-я и 77-я минуты), еще один мяч забил Матиас Весино (87). У хозяев забитым мячом отметился Эдин Джеко (15).

В следующем матче серии А «Интер», стартовавший в новом сезоне с двух побед, примет дома СПАЛ 10 сентября. «Рома», которая потерпела первое поражение в сезоне, в тот же день встретится на выезде с «Сампдорией».