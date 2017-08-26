«Барселона» обыграла «Алавес», Месси оформил дубль
МОСКВА, 26 авг —
Р-Спорт. Футболисты «Барселоны» на выезде обыграли «Алавес» в матче второго тура чемпионата Испании.
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Встреча, прошедшая в субботу в
В следующем матче испанской примеры «Барселона» проведет на «Камп Ноу» дерби с «Эспаньолом» 9 сентября, а «Алавес» 10 сентября встретится на выезде с «Сельтой».
Главные тренеры
|Луис Субельдия
|Эрнесто Вальверде
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|23
|2
|Удары в створ
|11
|1
|Угловые
|14
|12
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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