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26 августа 2017, 22:38 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Барселона» обыграла «Алавес», Месси оформил дубль

МОСКВА, 26 авг — Р-Спорт. Футболисты «Барселоны» на выезде обыграли «Алавес» в матче второго тура чемпионата Испании.

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Встреча, прошедшая в субботу в Витории-Гастейсе, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Оба мяча в матче забил Лионель Месси (55-я и 66-я минуты), который мог бы оформить хет-трик, но не смог реализовать пенальти на 38-й минуте.

В следующем матче испанской примеры «Барселона» проведет на «Камп Ноу» дерби с «Эспаньолом» 9 сентября, а «Алавес» 10 сентября встретится на выезде с «Сельтой».

26.08.2017 19:15 основной раунд: 2-й тур Mendizorroza
Алавес 0:2 Барселона
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Луис Субельдия Эрнесто Вальверде
Голы
10 Лионель Месси (Жорди Альба) 55′
10 Лионель Месси (Пако Алькасер) 66′
Нереализованные пенальти
10 Л. Месси 39′
Составы
Фернандо Флорес Пачеко 1
Мартин Карлос Вигарай 2
Альфонсо Педраса 17
Руано Дельгадо Алексис 4
38′ Родригу Эли 12
Оскар Ромеро 10
Исла Томас Пина 18
Мануэль Гарсия 19
67′ Перес Ибаи Гомес 11
Хорхе Франко Бурги 14
36′ 77′ Мубарак Вакасо 22
Энцо Зидан 21
78′ Рубен Собрино 7
Кристиан Сантос 9
1 Марк-Андре тер Штеген
20 Серхи Роберто 41′
18 Жорди Альба
3 Жерар Пике 45′
23 Самюэль Юмтити 32′
4 Иван Ракитич
5 Серхио Бускетс
10 Лионель Месси
8 Андрес Иньеста 88′
15 Жозе Паулу Паулинью
22 Парреу Алейш Видаль 57′
17 Пако Алькасер
16 Жерар Деулофеу 71′
6 Денис Суарес
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 23
2 Удары в створ 11
1 Угловые 14
12 Фолы 10
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Карлос дель Серро Гранде (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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