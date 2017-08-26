«Барселона» обыграла «Алавес», Месси оформил дубль

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Встреча, прошедшая в субботу в Витории-Гастейсе, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Оба мяча в матче забил Лионель Месси (55-я и 66-я минуты), который мог бы оформить хет-трик, но не смог реализовать пенальти на 38-й минуте.

В следующем матче испанской примеры «Барселона» проведет на «Камп Ноу» дерби с «Эспаньолом» 9 сентября, а «Алавес» 10 сентября встретится на выезде с «Сельтой».